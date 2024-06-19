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Карпаты подписали одного из самых перспективных голкиперов УПЛ

Премьер-лига

Львовяне неплохо работают на трансферном рынке

Карпаты подписали одного из самых перспективных голкиперов УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Пресс-служба "Карпат" официально объявила о подписании вратаря Александра Кемкина.

Переход игрока из "Миная" состоится 1-го июля. Другие условия соглашения пока не разглашаются.

"Пришло время делать шаг вперед, поэтому выбрал "Карпаты". Имел разные варианты продолжения карьеры, но решил переехать во Львов. Надеюсь, что буду радовать игрой болельщиков "Карпат" и мы сможем пробиться в еврокубки", - делится ожиданиями Александр.

В сезоне 2023/24 Александр Кемкин принял участие в 14 матчей в рамках УПЛ, пропустив 23 гола.
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ФК Минай трансфер Карпаты (Львов) Александр Кемкин
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
19.06.2024 в 14:04
Надежный тыл это залог успеха на пути к золотым медалям. Все правильно делает мудрый Маркевич!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
19.06.2024 в 14:04
Надежный тыл это залог успеха на пути к золотым медалям. Все правильно делает мудрый Маркевич!
Ответить
0
1

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