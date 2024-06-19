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Карпаты подписали одного из самых перспективных голкиперов УПЛ
Львовяне неплохо работают на трансферном рынке
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Пресс-служба "Карпат" официально объявила о подписании вратаря Александра Кемкина. Переход игрока из "Миная" состоится 1-го июля. Другие условия соглашения пока не разглашаются. "Пришло время делать шаг вперед, поэтому выбрал "Карпаты". Имел разные варианты продолжения карьеры, но решил переехать во Львов. Надеюсь, что буду радовать игрой болельщиков "Карпат" и мы сможем пробиться в еврокубки", - делится ожиданиями Александр. В сезоне 2023/24 Александр Кемкин принял участие в 14 матчей в рамках УПЛ, пропустив 23 гола.
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Источник:Карпати
Опубликовал: Александр Бураков
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жажа_the_best (Харьков)
19.06.2024 в 14:04
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