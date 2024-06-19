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Габовда: Постараемся сделать Верес более конкурентным в новом сезоне
Интервью функционера
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности спортивного директора ривненского "Вереса" Юрий Габовда поделился впечатлениями о первом годе на новой для себя должности и рассказал о подготовке команды к следующему сезону. - Первый год в роли спортивного директора. Юрий Викторович, как оцените его? - Этот год был очень волнительным. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ - я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение - чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры. - Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне? - Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона - это одно. Совсем другое - принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой. - Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания? - Этот рвущийся. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ - я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение - чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры. - Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне? - Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона - это одно. Совсем другое - принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой. - Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания? - Этот рвущийся. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ - я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение - чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры. - Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне? - Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона - это одно. Совсем другое - принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой. - Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания? - Этот рвущийся. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ - я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение - чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры. - Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне? - Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона - это одно. Совсем другое - принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой. - Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания? - - Этот рвущийся. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ - я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение - чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры. - Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне? - Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона - это одно. Совсем другое - принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой. - Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания? - - Этот рвущийся. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ - я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение - чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры. - Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне? - Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона - это одно. Совсем другое - принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой. - Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания? - - Этот рвущийся. Стресс и большая ответственность. Часто были сомнения, мысли о том, смогу ли справиться. Решил, что если мы сохраним место в УПЛ - я окончательно поставлю точку в своей карьере игрока и окончательно объявлю о ее завершении. Потому что когда пришел в клуб и принял это предложение - чувствовал в себе силы еще играть. Но теперь пришло время выбирать. Сейчас такое решение и такой выбор принять легче. Теперь полностью концентрируюсь на новом и очень длинном этапе карьеры. - Как оцениваете селекционную политику клуба в прошлом сезоне? - Мы в очень непростой период пришли в команду. Работы было много. Когда ты сам формируешь команду с начала сезона - это одно. Совсем другое - принять и комплектовать команду посреди сезона в трудном турнирном положении. Конкретно перед нами стояла задача сохранения места в УПЛ. Мы ее выполнили. Все сработало, все зимние новички помогли выполнять эту задачу. Поэтому, селекционная политика была очень неплохой. - Над чем работаете сейчас? Какие позиции в команде требуют особого внимания? - Сейчас мы анализируем уже прошлый сезон. Думаем над тем, где были ошибки и что можно исправить. Это касается не только позиций на поле, но и подготовки. Пока поспешно говорить о том, какие именно позиции нуждаются в усилении. Но 5-6 новичков мы хотели бы подписать летом. Также важно сохранить лидеров, у которых заканчиваются контракты. Конкуренция - это лишь стимул для роста. Постараемся сделать команду более конкурентной в новом сезоне", - рассказал Габовда в интервью официальному сайту ровненцев.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Александр Бураков
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