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Официально: Лупашко возглавил Карпаты U-19. Лавриненко стал его помощником

Премьер-лига
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Экс-тренер Ингульяца все-таки будет работать в львовском клубе

Официально: Лупашко возглавил Карпаты U-19. Лавриненко стал его помощником

fckarpaty.org.ua

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Экс-тренер "Ингульца" Владислав Лупашко официально назначен главным тренером юношеской команды U-19 "Карпат"

Ассистентами Владислава Лупашко будут Сергей Лавриненко, который ранее работал в Премьер-лиге в качестве главного тренера с "Зиркой", "Ингульцом" и "Вересом", а также Игорь Ермаков, который помогал Лупашко в "Ингульце".

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За подготовку вратарей будет отвечать воспитанник львовского футбола и экс-игрок национальной сборной Украины Богдан Шуст.

Тренером по физической подготовке будет работать Вадим Шутенко, а функции аналитика юношеской команды "Карпат" будет выполнять Сергей Вертиль.

Напомним, что 37-летний Лупашко по итогам прошлого сезона вывел "Ингулец" назад в УПЛ, однако затем покинул команду. Как писали СМИ, из-за конфликта с президентом клуба Александром Поворознюком.

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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