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Лупашко: Стать часть Карпат - это большая честь

Премьер-лига

У Карпат U-19 новый главный тренер

Лупашко: Стать часть Карпат - это большая честь

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Новый главный тренер юношеской команды "Карпат" U-19 Владислав Лупашко прокомментировал свое назначение на эту должность.

"Очень рад стать частью львовских "Карпат". Для меня это большая честь. Мне нравится работать с молодыми футболистами и раскрывать их. Главная задача юношеской команды – быть опорой для основы. Впереди много работы, новые вызовы и интересный дебютный сезон в юношеском чемпионате", - сказал Лупашко.

Напомним, что 37-летний Лупашко по итогам прошлого сезона вывел "Ингулец" назад в УПЛ, однако затем покинул команду. Как писали СМИ, из-за конфликта с президентом клуба Александром Поворознюком.

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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