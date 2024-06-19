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Лупашко: Стать часть Карпат - это большая честь
У Карпат U-19 новый главный тренер
fckarpaty.org.ua
Новый главный тренер юношеской команды "Карпат" U-19 Владислав Лупашко прокомментировал
"Очень рад стать частью львовских "Карпат". Для меня это большая честь. Мне нравится работать с молодыми футболистами и раскрывать их. Главная задача юношеской команды – быть опорой для основы. Впереди много работы, новые вызовы и интересный дебютный сезон в юношеском чемпионате", - сказал Лупашко.
Напомним, что 37-летний Лупашко по итогам прошлого сезона вывел "Ингулец" назад в УПЛ, однако затем покинул команду. Как писали СМИ, из-за конфликта с президентом клуба Александром Поворознюком.
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