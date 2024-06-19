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Гончаренко и Тотовицкий покинули Колос, хавбек вернулся в Шахтер
Стороны решили не продлевать сотрудничество
koloskovalivka.com
Два опытных игрока покинули "
У 30-летнего Гончаренко истек срок контракта и стороны решили не продлевать сотрудничество.
31-летний Тотовицкий, у которого закончился срок аренды, возвращается в "Шахтер", которому принадлежит контракт игрока. Контракт хавбека с "горняками" действует до лета 2025 года.
Отметим, что в сезоне 2023/2024 Тотовицкий провел за "Колос" 6 матчей, в которых отдал 2 ассиста. Контракт хавбека с "горняками" действует до лета 2025 года.
Гончаренко провел за "Колос" в минувшем сезоне 7 матчей без результативных действий.
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