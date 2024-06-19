Лемкин: Шахтер обязан отпустить меня на Олимпиаду

Защитник "Шахтера" Став Лемкин рассказал о своих ощущениях от приближающихся Олимпийских игр в Париже. А также о пункте в контракте с донецким клубом, обязывающем дончан отпустить его на турнир. Слова 21-летнего игрока сборной Израиля передал Sport 5.

"Мы пробились на Олимпиаду до моего перехода в "Шахтер", так что в контракте с ним я внёс пункт, согласно которому меня обязаны отпустить на Олимпиаду. Для меня это было очень важно, и я не был готов отказаться от этого условия. Я также хотел заранее снять все вопросы и избежать головной боли", - заявил Лемкин.

"На Олимпиаде мы сыграем против игроков из лучших лиг в Европе. Мы ещё подготовимся к ним. На данный момент мы знаем их только по именам. Когда мы вышли в финал юношеского Евро, все были в шоке. А затем мы вышли в полуфинал Мундиалито и в полуфинал Евро с молодёжной сборной. Поэтому ожидания от нас повысились. Мы приедем добиться максимума и я верю, что дойдём далеко".

О своём будущем Лемкин заявил: "На данный момент я в "Шахтёре". Не знаю, что будет дальше. Такие турниры всегда создают шум и удобные моменты, которыми игроки пользуются. Как прошлым летом, когда я воспользовался молодёжным Евро. Такие турниры - трамплин для многих игроков".

Лемкин перешёл в "Шахтёр" в июле 2023-го года. В сезоне 2023/24 он отыграл за донецкий клуб пять матчей - четыре в лиге и один - в Лиге Чемпионов, в целом наиграв 249 минут. Большую часть сезона он пропустил из-за травм.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 начнется 24-го июля. Израиль выступит на нем впервые с 1976-го года и встретится в группе с Японией, Парагваем и Мали.