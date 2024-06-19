Верес подписал опытного защитника, который ранее уже играл за клуб

" Верес " объявил о подписании контракта с 30-летним защитником Романом Гончаренко, который недавно на правах свободного агента покинул "Колос".

Контракт игрока с ровенским клубом рассчитан на два года.

Напомним, Роман Гончаренко уже выступал за "Верес" в чемпионском сезоне Первой лиги, а также в дебютном для ровенчан сезоне УПЛ.

В прошедшем сезоне футболист сыграл за "Колос" в 6 матчах без результативных действий.