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Верес подписал опытного защитника, который ранее уже играл за клуб
Роман Гончаренко вернулся в Верес
nkveres.com
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Контракт игрока с ровенским клубом рассчитан на два года.
Напомним, Роман Гончаренко уже выступал за "Верес" в чемпионском сезоне Первой лиги, а также в дебютном для ровенчан сезоне УПЛ.
В прошедшем сезоне футболист сыграл за "Колос" в 6 матчах без результативных действий.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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