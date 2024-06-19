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Дебелко: В 2014 году на блокпостах в Донецке спрашивали - есть ли люди из Западной Украины
Тогда форвард играл за донецкий Металлург
Фото: fckryvbas.com
Форвард "
– Вы родом из Франковщины, но карьеру начинали в "Металлурге" (Донецк). Как туда занесло парня из Ивано-Франковской области?
– Меня заметили на турнире в Тернополе, в 15-летнем возрасте. Там были команды из Донецка. Я забил несколько мячей и меня позвали в "Металлург". Я поздно начал заниматься, не так чтобы с 6-7 лет заниматься в большой академии.
На момент турнира в Тернополе всего два года тренировался в ДЮСШ в Ивано-Франковске, поскольку раньше туда попасть не было возможности. Жизнь всегда связывал с футболом, но до 13 лет играл только на районном уровне, потому что родители не хотели отпускать вдали от дома.
– Вы ведь именно в Донецке застали начало российской войны против Украины. Как вам запомнились весенние месяцы в 2014 году?
– Страшно было, неизвестно, что дальше. Митинги и протесты только набирали силу. Мы были в Донецке, когда ситуация уже была очень напряженной, уже стояли блокпосты "ДНР". Затем "Металлург" уехал на собрание.
– Руководители клуба как-то успокаивали футболистов?
– Когда сезон заканчивался, а ситуация обострялась – они сами не понимали, как все решится. Затем команда выехала на сбор и в дальнейшем, ради безопасности, базировалась на Киевщине.
– В момент выезда на сборы вы еще рассчитывали вернуться в Донецк?
– Я больше скажу, мы даже вернулись. Но в городе уже были "ДНРовские" блокпосты и все понимали – находиться там очень опасно. Помню случай, когда в автобус вошел мужчина с автоматом и спросил: Есть люди из Западной Украины? Я немного напрягся, но наш водитель ответил, что нет, все свои. Потом мы уехали. У меня был еще год контракта, но по U21 я уже по возрасту не мог играть. В основу "Металлурга" меня не брали, поэтому пошел в аренду в днепродзержинскую "Сталь".
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