Ярмоленко: Надеемся, что новая форма поможет Динамо достичь больших успехов на поле

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который принимал участие в презентации новой формы киевлян, поделился впечатлениями от новых игровых комплектов на следующий сезон .

"Форма "Динамо" Киев на протяжении поколений носится с гордостью игроками и болельщиками. Сочетая наследие с инновациями, мы надеемся, что форма этого сезона поможет команде достичь больших успехов на поле", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ киевляне финишировали вторыми, отстав от "Шахтера" на 2 балла.