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Ярмоленко: Надеемся, что новая форма поможет Динамо достичь больших успехов на поле

Премьер-лига
Обновлено

Динамо представило новую форму на следующий сезон

Ярмоленко: Надеемся, что новая форма поможет Динамо достичь больших успехов на поле

fcdynamo.com

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который принимал участие в презентации новой формы киевлян, поделился впечатлениями от новых игровых комплектов на следующий сезон.

"Форма "Динамо" Киев на протяжении поколений носится с гордостью игроками и болельщиками. Сочетая наследие с инновациями, мы надеемся, что форма этого сезона поможет команде достичь больших успехов на поле", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ киевляне финишировали вторыми, отстав от "Шахтера" на 2 балла.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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