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Ярмоленко: Надеемся, что новая форма поможет Динамо достичь больших успехов на поле
Динамо представило новую форму на следующий сезон
fcdynamo.com
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который принимал участие в презентации новой формы киевлян, поделился впечатлениями от
"Форма "Динамо" Киев на протяжении поколений носится с гордостью игроками и болельщиками. Сочетая наследие с инновациями, мы надеемся, что форма этого сезона поможет команде достичь больших успехов на поле", - сказал Ярмоленко.
Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ киевляне финишировали вторыми, отстав от "Шахтера" на 2 балла.
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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