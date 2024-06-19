  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гуцуляк: База Полесья - лучшая в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гуцуляк: База Полесья - лучшая в Украине

Премьер-лига

Масштабы! Поля!

Гуцуляк: База Полесья - лучшая в Украине

polissyafc.com

Новина українською

Новичок "Полесья" Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями от перехода в житомирский клуб.

– Ты впервые побывал в тренировочном центре. Хочется услышать впечатления.

– Масштабы! Поля! Для футболиста самое главное, на чем он тренируется. Если поле ужасное – ты не покажешь всего, чего можешь. Здесь поля – это ковер, поля – топ, строится еще два новых.

Я считаю, что на данный момент в Украине эта база не одна из лучших, а самая лучшая. Я думаю, она будет самой лучшей в Украине для подготовки.

– Как ты впервые узнал, что тобой интересуется "Полесье"? Какими были ощущения?

– Я спокойно ко всему отношусь. Там говорили, что и у "Динамо" был интерес ко мне, и у "Полесья" – я спокойно это воспринимал. Потому что интерес может быть: кто-то кому-то сказал, и уже пустили, что это интерес.

А когда уже на серьезном уровне все подходит, когда интересуется сам президент клуба – это уже совсем другой уровень. Когда я узнал – то да, мне было очень приятно. После первого разговора с президентом я очень сильно загорелся и понял, что хочу здесь быть и помогать команде.

– Какие впечатления остались после разговора с президентом?

– Мне понравилось, что здесь, по словам президента, большой проект. Он не просто хочет, чтобы что-то было уже. Понятно, что он хочет, чтобы команда показывала хорошие результаты, была в топе.

Но он готов для этого много делать и поэтому есть большое уважение, что человек вкладывает себя полностью в этот проект. Я понял, что здесь будет все на высоком уровне. А любой футболист хочет оказаться в таком клубе.

По теме
yellow-arrow
Дебелко: Почему не играл во второй половине сезона? Это вопрос к Вернидубу
yellow-arrow
Ярмоленко: Надеемся, что новая форма поможет Динамо достичь больших успехов на поле
yellow-arrow
Дебелко: В 2014 году на блокпостах в Донецке спрашивали - есть ли люди из Западной Украины
Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости