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Дебелко: Почему не играл во второй половине сезона? Это вопрос к Вернидубу
Форвард положительно для себя оценивает сезон
upl.ua
Форвард "
– В весенней части сезона вы так и не сыграли за "Кривбасс". Сначала была травма, а затем Роман Дебелко каждый раз оставался на скамейке запасных. Что сейчас с вашим здоровьем?
– Я здоров. Если бы не мог играть, то просто не попадал бы в заявку. У футболистов есть профессиональная травма: мы часто бьем по мячу и на фоне этого возникает воспаление. Оно обострилось, был дискомфорт, и я некоторое время не мог тренироваться. Однако, слава Богу, восстановился и хорошо себя чувствую.
– Почему Юрий Вернидуб решил не выпускать вас во второй половине сезона?
– Это вопрос к тренеру. Я делал все, чтобы быстрее восстановиться, но он принял такое решение, поэтому не могу его обжаловать.
– А Юрий Николаевич объяснял свое решение?
– Нет.
– Как вы оцениваете для себя сезон 2023/24?
– Только положительно, ведь, во-первых, в такое время мы имеем возможность играть в футбол, заниматься любимым делом. Во-вторых, команда заняла третье место и повторила клубный рекорд. И это во второй сезон по возвращении в УПЛ! Я достаточно сыграл (605 минут во всех турнирах этого сезона – прим. ), чтобы принести пользу команде, поэтому да – оцениваю положительно.
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