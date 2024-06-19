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Дебелко: Почему не играл во второй половине сезона? Это вопрос к Вернидубу

Премьер-лига
Обновлено

Форвард положительно для себя оценивает сезон

Дебелко: Почему не играл во второй половине сезона? Это вопрос к Вернидубу

upl.ua

Новина українською

Форвард "Кривбасса" Роман Дебелко оценил сезон 2023/24 в своем исполнении.

– В весенней части сезона вы так и не сыграли за "Кривбасс". Сначала была травма, а затем Роман Дебелко каждый раз оставался на скамейке запасных. Что сейчас с вашим здоровьем?

– Я здоров. Если бы не мог играть, то просто не попадал бы в заявку. У футболистов есть профессиональная травма: мы часто бьем по мячу и на фоне этого возникает воспаление. Оно обострилось, был дискомфорт, и я некоторое время не мог тренироваться. Однако, слава Богу, восстановился и хорошо себя чувствую.

– Почему Юрий Вернидуб решил не выпускать вас во второй половине сезона?

– Это вопрос к тренеру. Я делал все, чтобы быстрее восстановиться, но он принял такое решение, поэтому не могу его обжаловать.

– А Юрий Николаевич объяснял свое решение?

– Нет.

– Как вы оцениваете для себя сезон 2023/24?

– Только положительно, ведь, во-первых, в такое время мы имеем возможность играть в футбол, заниматься любимым делом. Во-вторых, команда заняла третье место и повторила клубный рекорд. И это во второй сезон по возвращении в УПЛ! Я достаточно сыграл (605 минут во всех турнирах этого сезона – прим. ), чтобы принести пользу команде, поэтому да – оцениваю положительно.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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