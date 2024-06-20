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Полесье представило нового игрока. Вероятно, это защитник Кривбасса
Еще одно усиление от дебютантов еврокубков
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Пресс-служба "Полесья" представила Даниила Бескоровайного в качестве нового игрока команды.
Детали сделки пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что трансфер Бескоровайного обойдется житомирскому клубу в 1 миллион евро.
В предыдущем сезоне 25-летний защитник провел 24 матча в чемпионате Украины в составе "Кривбасса", отметившись 3 голами.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
20.06.2024 в 16:19
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