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Полесье представило нового игрока. Вероятно, это защитник Кривбасса

Премьер-лига

Еще одно усиление от дебютантов еврокубков

Полесье представило нового игрока. Вероятно, это защитник Кривбасса

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Пресс-служба "Полесья" представила Даниила Бескоровайного в качестве нового игрока команды.

Детали сделки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что трансфер Бескоровайного обойдется житомирскому клубу в 1 миллион евро.

В предыдущем сезоне 25-летний защитник провел 24 матча в чемпионате Украины в составе "Кривбасса", отметившись 3 голами.

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Полесье (Житомир) Даниил Бескоровайный Кривбасс
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
20.06.2024 в 16:19
Прошу уважаемую и патриотически настроенную редакцию вычеркнуть ненавистное для всех украинцев, в число которых вхожу и я, слово К А Ц А П из запрещённых для написания на этом сайте слов. И ещё для того, шоб иноземному лазутчику Витьку было удобнее его писать.
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Комментарии 7
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Вarcelinius
20.06.2024 в 16:19
Прошу уважаемую и патриотически настроенную редакцию вычеркнуть ненавистное для всех украинцев, в число которых вхожу и я, слово К А Ц А П из запрещённых для написания на этом сайте слов. И ещё для того, шоб иноземному лазутчику Витьку было удобнее его писать.
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0
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Просто Квашин (Харків)
20.06.2024 в 16:03
А чаво ти так вазбуділся катсап ?
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0
1
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Вarcelinius
20.06.2024 в 16:11
Де катцапи, де?
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Вarcelinius
20.06.2024 в 15:40
"Полесье представило нового игрока. Вероятно, это защитник Кривбасса" Эй, аллё, вы там шо, вообще обдолбались шмалью Дохтура? Вероятно...
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Вarcelinius
20.06.2024 в 15:36
Большая ошибка Кривбасса. Себя ослабили, конкурента усилили. Дебилы блъ.
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Джим Слэйд (Харьков)
20.06.2024 в 15:24
Заголовок шикарний
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1
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Вarcelinius
20.06.2024 в 15:44
Не то слово, просто ПЕРДЛ! Очередной..
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