Полесье представило нового игрока. Вероятно, это защитник Кривбасса

Прошу уважаемую и патриотически настроенную редакцию вычеркнуть ненавистное для всех украинцев, в число которых вхожу и я, слово К А Ц А П из запрещённых для написания на этом сайте слов. И ещё для того, шоб иноземному лазутчику Витьку было удобнее его писать.