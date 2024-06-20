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Кухарук покидает Верес

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Футболист будет искать новую команду в Украине

Кухарук покидает Верес

nkveres.com

Новина українською

28-летний центральный полузащитник "Вереса" Андрей Кухарук не будет продлевать контракт с клубом. Срок предыдущего соглашения истек 15 июня.

"Решили с "Вересом" завершить сотрудничество. Где продолжу карьеру, еще не определился. В прессе писали о вариантах с ЛНЗ, "Ингульцом", "Буковиной" и командами из Польши? Выехать за границу сейчас не представляется возможным, а что касается названных вами украинских клубов, то с кем-то не договорились, с кем-то разговариваем", – сказал Кухарук.

Напомним, что Кухарук перешел в "Верес" летом прошлого года из "Ингульца". В минувшем сезоне футболист провел 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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