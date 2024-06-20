Лупашко - о Карпатах U-19: Нет базового года, команды нет как таковой

Владислав Лупашко, который недавно покинул "Ингулец" и стал тренером "Карпат" U-19 , рассказал о своем решении и новом месте работы.

– Вам придется создавать команду практически с нуля, ведь "Карпаты-2" реформированы. Чемпионат U-19 начинается в августе – как думаете, справитесь с заданием?

– Бесспорно. Однако у нас есть трудности из-за отсутствия игроков 2006 года рождения. Многие футболисты перешли в другие команды, у нас нет базового года, который нужен для работы. Поэтому будем решать этот вопрос, искать юных талантов. Возможно, придется играть более молодым составом. Об этом будем общаться с руководством клуба – как они видят эту ситуацию, какие будут опции на рынке, кого мы сможем подписать или привлечь из нашей Академии, если ребята будут соответствовать необходимому уровню.

– "Ингулец" был одной из самых возрастных команд Первой лиги, а теперь вам придется работать с молодыми игроками. Как вам этот вызов?

– Футбол – это всегда вызовы и трудности. Я бы не сказал, что "Ингулец" настолько возрастная команда. Просто в нашем распоряжении были и ребята приличного футбольного возраста, и молодежь. Мы создавали определенный баланс. Однако в "Карпатах" сейчас немного другая специфика – здесь исключительно работа с молодежью. Сергей Лавриненко и Игорь Ермаков работали с молодыми ребятами раньше, поэтому они мне уже рассказали о нюансах и специфике. В любом случае, все будет решаться на футбольном поле. Игроки должны понимать, что есть требования, которые нужно выполнять. Не столь важно, сколько тебе лет. Ты либо выполняешь то, что просит тренерский штаб, либо нет.

– Какую цель ставите на будущий сезон?

– Сможем это сделать, когда окончательно сформируем команду. Потому что сейчас мы понимаем, что ее нет как таковой. Просматриваем молодых ребят, формируем коллектив. Уже упоминал отсутствие исполнителей 2006 года рождения. Также нужно понимать, какое количество футболистов с 2005 года мы сможем оставить. Задание определим уже после завершения процесса комплектации.

– Расскажите о вашей коммуникации с Мироном Маркевичем – успели ли уже пообщаться с главным тренером Карпат?

– Сейчас Мирон Богданович активно занимается трансферной политикой первой команды. Считаю, что на данном этапе не нужно отвлекать его. Конечно, мы встретились, побеседовали. Убежден, что проблем не будет и дальше, у нас будет качественный диалог. У нас общие цели в контексте построения клубной вертикали.