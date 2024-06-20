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Гуцуляк: Футбольный интеллект или есть, или его нет. Его нельзя натренировать
А лучший футбольный интеллект - у Месси
polissyafc.com
Новичок "Полесья" Алексей Гуцуляк порассуждал о футбольном интеллекте игроков.
- Ты универсальный игрок, ты можешь любые позиции закрыть?
- Я думаю, что это нетрудно. Любой футболист, у которого есть голова, играющий головой больше, чем ногами, это сделает. Футбол – это такая игра, где нужно думать (смеется). Я убежден, что ты можешь легко перестроить, потому что ты понимаешь, как играть. Ты в футболе провел определенное время, поэтому думаю, что это нетрудно. Просто есть позиции, на которых тебе лучше, где ты можешь показать свои лучшие стороны. Если я играю в центре или нападающего и нужно будет сыграть слева, то, понятно, что я сыграю на среднем уровне. А свой топ-уровень я покажу на своей позиции.
- Интересно, можно ли натренировать футбольный интеллект?
- Нет. Он или есть или его нет. Натренировать можно физическую форму, а интеллект – нет. Может только если с самого детства, а вот во взрослом возрасте – нереально. Когда ты уже сформировался и у тебя тяжело с интеллектом – тебе дальше будет тяжело.
- У кого самый лучший футбольный интеллект?
- Месси – разумеется, вне конкуренции. Мне кажется, что Бускетс – у него футбольный интеллект на очень высоком уровне. Мой выбор таков.
- Я о Тони Кроосе подумала.
- Они, в принципе, одного сорта.
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