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Кривбасс вышел из отпуска. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Команда начала подготовку к новому сезону

Кривбасс вышел из отпуска. ФОТО

fckryvbas.com

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Первая команда криворожского "Кривбасса" сегодня, 20 июня, вышла из отпуска. Команда собралась на своей тренировочной базе в Кривом Роге.

Первый сбор будет проходить дома и продлится до 30 июня, а первая тренировка состоится в четверг. В последующие дни красно-белые будут проходить медобследование.

На первом сборе запланировано "Кривбасс" планирует провести один спарринг – 28 июня. Соперник уточняется.

О втором сборе клуб обещает дать информацию позднее.

Напомним, что новый сезон чемпионата УПЛ 2024/2025 ориентировочно начнется в начале августа.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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