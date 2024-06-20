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Кривбасс вышел из отпуска. ФОТО
Команда начала подготовку к новому сезону
fckryvbas.com
Первая команда криворожского "
Первый сбор будет проходить дома и продлится до 30 июня, а первая тренировка состоится в четверг. В последующие дни красно-белые будут проходить медобследование.
На первом сборе запланировано "Кривбасс" планирует провести один спарринг – 28 июня. Соперник уточняется.
О втором сборе клуб обещает дать информацию позднее.
Напомним, что новый сезон чемпионата УПЛ 2024/2025 ориентировочно начнется в начале августа.
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