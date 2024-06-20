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Верес попрощался с двумя опытными полузащитниками
Банада и Кухарук будут искать себе новые команды
nkveres.com
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После завершения контрактов между клубом и футболистами стороны решили не продолжать сотрудничество.
К ровенчанам 32-летний Банада присоединился зимой этого года. За "Верес" во второй части прошлого сезона полузащитник сыграл 11 матчей: 9 в УПЛ и 2 переходные игры.
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28-летний Кухарук присоединился к составу "красно-черных" летом 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "Верес" в УПЛ и Кубке Украины 23 матча (20 в УПЛ, 1 переходный поединок и 2 игры в Кубке) и сделал 1 ассист.
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