Верес попрощался с двумя опытными полузащитниками

" Верес " объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Команду покидают полузащитники Евгений Банада и Андрей Кухарук.

После завершения контрактов между клубом и футболистами стороны решили не продолжать сотрудничество.

К ровенчанам 32-летний Банада присоединился зимой этого года. За "Верес" во второй части прошлого сезона полузащитник сыграл 11 матчей: 9 в УПЛ и 2 переходные игры.

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28-летний Кухарук присоединился к составу "красно-черных" летом 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "Верес" в УПЛ и Кубке Украины 23 матча (20 в УПЛ, 1 переходный поединок и 2 игры в Кубке) и сделал 1 ассист.