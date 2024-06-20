Надеин: Верес уже стал самым посещаемым клубом УПЛ

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о планах клуба на следующий сезон.

"Мы должны быть интересны болельщикам, демонстрировать интересный футбол. "Верес" уже стал самым посещаемым клубом УПЛ. Это факт. Теперь нам эту марку нужно поддерживать. Привлекать на трибуны новых болельщиков. Поэтому здесь важно и качество игры, и спортивный результат. Понимаем, что нам нужно усиливаться. И активно работаем над этим.

Уровень конкурентности чемпионата растет. Соответственно, растет и уровень конкуренции за футболистов между клубами. Мы стараемся индивидуально работать с каждым возможным кандидатом. Хотелось бы привлекать в команду больше молодых питомцев. Понимаем, что непросто было это сделать прошлой весной из-за нашего турнирного положения. Но работа с молодежью должна оставаться нашим вектором развития.

Мы должны продолжать стремиться выйти на самоокупаемость. А воспитание и продажа собственных молодых талантов – это один из путей добиться самоокупаемости", – сказал Надеин.