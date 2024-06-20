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Надеин: Верес уже стал самым посещаемым клубом УПЛ

Премьер-лига
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У Вереса на следующий сезон большие планы

Надеин: Верес уже стал самым посещаемым клубом УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о планах клуба на следующий сезон.

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"Мы должны быть интересны болельщикам, демонстрировать интересный футбол. "Верес" уже стал самым посещаемым клубом УПЛ. Это факт. Теперь нам эту марку нужно поддерживать. Привлекать на трибуны новых болельщиков. Поэтому здесь важно и качество игры, и спортивный результат. Понимаем, что нам нужно усиливаться. И активно работаем над этим.

Уровень конкурентности чемпионата растет. Соответственно, растет и уровень конкуренции за футболистов между клубами. Мы стараемся индивидуально работать с каждым возможным кандидатом. Хотелось бы привлекать в команду больше молодых питомцев. Понимаем, что непросто было это сделать прошлой весной из-за нашего турнирного положения. Но работа с молодежью должна оставаться нашим вектором развития.

Мы должны продолжать стремиться выйти на самоокупаемость. А воспитание и продажа собственных молодых талантов – это один из путей добиться самоокупаемости", – сказал Надеин.

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Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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