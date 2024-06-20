В ЛНЗ обещают, что новая база клуба будет входить в топ-3 в Украине

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник рассказал о планах по строительству нового клубного стадиона и базы.

– Будете проводить реконструкцию стадиона "Черкассы Арена"?

– Этот стадион не принадлежит ЛНЗ и не находится в долгосрочной аренде у ЛНЗ, поэтому мы просто не можем провести там глобальную большую реконструкцию. Мы только арендуем стадион на дни проведения матчей.

Сейчас мы сделали реконструкцию там на скамейках запасных плюс на VIP-трибуне. Также наша агрономическая служба, начиная с весны этого года, следит за состоянием газона на "Черкассы Арене". Сейчас это максимум, который мы можем сделать.

– Планирует ли ЛНЗ построить свой стадион в будущем?

– На самом деле мы уже приступили к работе над проектом будущего стадиона ЛНЗ. Он будет только футбольным, красивым, абсолютно современным. Я уверен, что он станет украшением города Черкассы.

Понятно, что на данный момент воплощать в жизнь такие проекты невозможно. Но когда придет время его реализовать, мы уже будем полностью готовы, потому что проект будет уже у нас на столе.

– Когда завершится строительство футбольной базы? На каком этапе строительства сегодня находитесь?

– Этим летом мы завершим все работы, которые позволят нам принимать уже в новом сезоне матчи чемпионата U-19, а также матчи детско-юношеской футбольной лиги Украины. То есть очень много уже официальных игр будет проходить на территории тренировочного комплекса ЛНЗ.

Также уже сейчас мы завершили наш проект большого жилищно-тренировочного комплекса, в котором будут все необходимые условия для проживания, тренировки и восстановления всех команд ЛНЗ, начиная с U-7 и до первой команды. Этот проект мы покажем уже скоро.

Я не буду говорить высокие слова, но я с уверенностью могу сказать, что тренировочный центр ЛНЗ войдет точно в топ-3 лучших в Украине.

– Будет ли разработка уникального дизайна игровой формы?

– В новом сезоне мы действительно будем играть в персонализированном дизайне формы от Macron. Осталось недолго, будут интересные элементы, неожиданные. Попрошу вас только дождаться официальной презентации. Она уже будет совсем скоро.