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В ЛНЗ обещают, что новая база клуба будет входить в топ-3 в Украине
Клуб планирует построить и базу, и стадион
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Генеральный директор
– Будете проводить реконструкцию стадиона "Черкассы Арена"?
– Этот стадион не принадлежит ЛНЗ и не находится в долгосрочной аренде у ЛНЗ, поэтому мы просто не можем провести там глобальную большую реконструкцию. Мы только арендуем стадион на дни проведения матчей.
Сейчас мы сделали реконструкцию там на скамейках запасных плюс на VIP-трибуне. Также наша агрономическая служба, начиная с весны этого года, следит за состоянием газона на "Черкассы Арене". Сейчас это максимум, который мы можем сделать.
– Планирует ли ЛНЗ построить свой стадион в будущем?
– На самом деле мы уже приступили к работе над проектом будущего стадиона ЛНЗ. Он будет только футбольным, красивым, абсолютно современным. Я уверен, что он станет украшением города Черкассы.
Понятно, что на данный момент воплощать в жизнь такие проекты невозможно. Но когда придет время его реализовать, мы уже будем полностью готовы, потому что проект будет уже у нас на столе.
– Когда завершится строительство футбольной базы? На каком этапе строительства сегодня находитесь?
– Этим летом мы завершим все работы, которые позволят нам принимать уже в новом сезоне матчи чемпионата U-19, а также матчи детско-юношеской футбольной лиги Украины. То есть очень много уже официальных игр будет проходить на территории тренировочного комплекса ЛНЗ.
Также уже сейчас мы завершили наш проект большого жилищно-тренировочного комплекса, в котором будут все необходимые условия для проживания, тренировки и восстановления всех команд ЛНЗ, начиная с U-7 и до первой команды. Этот проект мы покажем уже скоро.
Я не буду говорить высокие слова, но я с уверенностью могу сказать, что тренировочный центр ЛНЗ войдет точно в топ-3 лучших в Украине.
– Будет ли разработка уникального дизайна игровой формы?
– В новом сезоне мы действительно будем играть в персонализированном дизайне формы от Macron. Осталось недолго, будут интересные элементы, неожиданные. Попрошу вас только дождаться официальной презентации. Она уже будет совсем скоро.
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