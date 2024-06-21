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Еще один игрок покинул Верес. Его уже подписал другой представитель УПЛ
Народная команда не стала продолжать сотрудничество
ФК Верес
Василий Курко после двух сезонов в Ровно сменит клубную прописку. Футболист на правах свободного агента присоединяется к "Оболони". Стороны подпишут контракт на 2 года.
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Защитник присоединился к "красно-черным" летом 2022-го и провел 55 матчей (6 желтых карточек). До этого 29-летний спортсмен преимущественно выступал в соревнованиях ПФЛ в составе "Волыни", "Прикарпатья" и "Левого Берега".
Весной Василий появился на поле в 10 турах и 7 раз начинал поединки в старте.
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