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4 клуба попытаются подписать Мустафаева

Премьер-лига

Талантливый полузащитник может сменить чемпионат

4 клуба попытаются подписать Мустафаева

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Прошлым летом "Полесье" подписало Эмиля Мустафаева на правах свободного агента после нескольких лет в системе "Александрии". В предыдущем сезоне азербайджанец провел 22 матча и оформил 5 результативных действий.

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Также в этом году он появлялся в четырёх поединках национальной команды. В услугах спортсмена заинтересованы "Сивасспор", "Фехервар" (Венгрия), а также "Нефтчи" и "Сабах", представляющие азербайджанское первенство.

Эмиль начинал свой путь в футболе в кропивницкой ДЮСШ-2.

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Источник:
Azerisport
Опубликовал: Александр Симченко
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