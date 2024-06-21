4 клуба попытаются подписать Мустафаева

Прошлым летом "Полесье" подписало Эмиля Мустафаева на правах свободного агента после нескольких лет в системе "Александрии". В предыдущем сезоне азербайджанец провел 22 матча и оформил 5 результативных действий.

Также в этом году он появлялся в четырёх поединках национальной команды. В услугах спортсмена заинтересованы "Сивасспор", "Фехервар" (Венгрия), а также "Нефтчи" и "Сабах", представляющие азербайджанское первенство.

Эмиль начинал свой путь в футболе в кропивницкой ДЮСШ-2.