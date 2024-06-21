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Гендиректор ЛНЗ анонсировал трансфер 23-летнего нападающего из Ганы
Имя второго новичка пока не раскрыто
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Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник объявил о будущем подписании 23-летнего ганского форварда Марка Ассинора.
"Могу вам сообщить, что на сегодня мы уже имеем подписанные контракты с двумя игроками линии атаки, которые сейчас занимаются оформлением визовых документов, и уже совсем скоро мы сможем их представить. Один из них - ганский нападающий Марк Ассинор", - сказал Колесник в интервью пресс-службе черкасского клуба.
До этого Ассинор выступал в составе словацкого "Железъярна Подбрезова".
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