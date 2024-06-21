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Гендиректор ЛНЗ анонсировал трансфер 23-летнего нападающего из Ганы

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Имя второго новичка пока не раскрыто

Гендиректор ЛНЗ анонсировал трансфер 23-летнего нападающего из Ганы

Garbarnia Krakow

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Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник объявил о будущем подписании 23-летнего ганского форварда Марка Ассинора.

"Могу вам сообщить, что на сегодня мы уже имеем подписанные контракты с двумя игроками линии атаки, которые сейчас занимаются оформлением визовых документов, и уже совсем скоро мы сможем их представить. Один из них - ганский нападающий Марк Ассинор", - сказал Колесник в интервью пресс-службе черкасского клуба.

До этого Ассинор выступал в составе словацкого "Железъярна Подбрезова".

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Гана ЛНЗ (Черкассы) Андрей Колесник трансфер
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Источник:
LNZ
Опубликовал: Александр Бураков
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