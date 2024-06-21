Гендиректор ЛНЗ анонсировал трансфер 23-летнего нападающего из Ганы

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник объявил о будущем подписании 23-летнего ганского форварда Марка Ассинора.

"Могу вам сообщить, что на сегодня мы уже имеем подписанные контракты с двумя игроками линии атаки, которые сейчас занимаются оформлением визовых документов, и уже совсем скоро мы сможем их представить. Один из них - ганский нападающий Марк Ассинор", - сказал Колесник в интервью пресс-службе черкасского клуба.