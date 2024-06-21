Официально: Полесье усилилось чемпионом мира U-20

"Полесье" объявило о подписании центрального защитника "Кривбасса" Даниила Бескоровайного. Об этом сообщил официальный сайт житомирского клуба.

Срок действия контракта между сторонами рассчитан на 3 года.

Бескоровайный является воспитанником криворожского футбола, однако профессиональную карьеру защитник начал в луцкой "Волыни" в 2017-м году. В 2019 году Даниил стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.

В прошлом сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах в украинской Премьер-лиге, и отметился тремя забитыми мячами.