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Официально: Полесье усилилось чемпионом мира U-20
"Волки" переманили перспективного центрбека
ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании центрального защитника "Кривбасса" Даниила Бескоровайного. Об этом сообщил официальный сайт житомирского клуба.
Срок действия контракта между сторонами рассчитан на 3 года.
Бескоровайный является воспитанником криворожского футбола, однако профессиональную карьеру защитник начал в луцкой "Волыни" в 2017-м году. В 2019 году Даниил стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.
В прошлом сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах в украинской Премьер-лиге, и отметился тремя забитыми мячами.
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