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Верес хочет подписать грузинского вингера из чешского чемпионата. Продолжаются переговоры с клубом
Звиад Начкебия из Злина
Фото - ФК Злін / автор невідомий
Ровенский "Верес" заинтересован в подписании левого вингера чешского "Злина" Звиада Начкебии. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.
Футболист также может сыграть справа и в центре нападения, но основная его позиция – левый вингер. Звиад Начкебия перешел в "Злин" в январе 2024-го года из грузинского "Самтредиа", заключив контракт до июля 2026-го года. Трансферная стоимость грузина – 225 тысяч евро.
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Сам Начкебия не против переезда в УПЛ, но "Верес" пока не может договориться со "Злином" о компенсации.
"Злин" прошлый сезон провел в элитном дивизионе чемпионата Чехии, по итогам которого понизился в классе. Звяд Начкебия провел 12 матчей без результативных действий. Еще три поединка грузин сыграл за дублирующий состав чешской команды, отметившись одним забитым мячом.
Вероятность трансфера Звиада Начкебии в "Верес" оценивается как довольно высокая.
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