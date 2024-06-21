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Траоре рассказал, почему он решил остаться в Шахтере после начала большой войны
Если тебе кто-то помог, то и ты должен оказать помощь в трудное время
Фото: Шахтар
Буркинийский форвард "
"Как я всегда говорил, решение присоединиться к "Шахтеру" было для меня хорошим проектом. Переход из "Аякса" в "Шахтер" - неплохой шаг, который позволил продолжать тренироваться и играть в футбол, оставаясь на евроарене, как это было в "Аяксе".
Также я травмировался еще до начала войны и имел невероятную поддержку от команды, менеджмента, спортивного директора и президента, поэтому чувствовал, что должен дать что-то взамен.
Это для меня естественно, меня так воспитали родители. Если тебе кто-то помог, то и ты должен оказать помощь в трудное время. Вот почему я остаюсь здесь. Горжусь быть игроком "Шахтера" и всегда буду этим гордиться", - сказал Траоре.
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