Немецкие клубы ведут переговоры с Кащуком

"Бохум", "Герта" и "Шальке" претендуют на полузащитника "Шахтера". Проходит активная стадия переговоров как с его окружением, так и с самим футболистом.

Также источник сообщает, что "Мальорка" вернулась к обсуждению возможного сотрудничества. Напомним, что в январе украинец был близок к "пиратам", но до соглашения дело так и не дошло.

Контракт Алексея с "горняками" истекает в конце текущего месяца. Из-за отказа в продолжении сотрудничества "оранжево-черные" не включали его в заявку на поединки.