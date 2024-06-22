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Немецкие клубы ведут переговоры с Кащуком

Премьер-лига

Вингер Шахтера имеет сразу несколько вариантов развития карьеры

Немецкие клубы ведут переговоры с Кащуком

UA-Футбол/Авторка: Аліна Єрофєєва

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"Бохум", "Герта" и "Шальке" претендуют на полузащитника "Шахтера". Проходит активная стадия переговоров как с его окружением, так и с самим футболистом.

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Также источник сообщает, что "Мальорка" вернулась к обсуждению возможного сотрудничества. Напомним, что в январе украинец был близок к "пиратам", но до соглашения дело так и не дошло.

Контракт Алексея с "горняками" истекает в конце текущего месяца. Из-за отказа в продолжении сотрудничества "оранжево-черные" не включали его в заявку на поединки.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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