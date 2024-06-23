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"Заложить фундамент на сезон". Устименко рассказал об ожиданиях от сборов с Кривбассом
Рассказал о своих эмоциях
Фото: fckryvbas.com
Нападающий "Кривбасса" Денис Устименко, который выступал за "Минай", во второй половине сезона вернулся из аренды.
Денис, какие ощущения после возвращения в Кривой Рог?
Только самые лучшие. Очень ждал этого: возвращение в родной город, могу так сказать, и в родную команду.
Полгода в аренде можешь занести себе в актив?
Да, я провел там чудесное время, которое пошло мне только на пользу. Но надо идти дальше, и вот я вернулся в "Кривбасс".
Чего ожидаешь от сборов?
Плодотворно поработать и заложить фундамент на сезон. Только побеждать и идти дальше.
Напомним, за весь прошедший сезон 2023/24 Устименко забил 5 голов и отдал две результативные передачи в 20 матчах. Также в "Минае" он стал одним из лучших футболистов команды во втором полугодии.
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