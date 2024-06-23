  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Заложить фундамент на сезон". Устименко рассказал об ожиданиях от сборов с Кривбассом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Заложить фундамент на сезон". Устименко рассказал об ожиданиях от сборов с Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Рассказал о своих эмоциях

"Заложить фундамент на сезон". Устименко рассказал об ожиданиях от сборов с Кривбассом

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Денис Устименко, который выступал за "Минай", во второй половине сезона вернулся из аренды.

Денис, какие ощущения после возвращения в Кривой Рог?

Только самые лучшие. Очень ждал этого: возвращение в родной город, могу так сказать, и в родную команду.

Полгода в аренде можешь занести себе в актив?

Да, я провел там чудесное время, которое пошло мне только на пользу. Но надо идти дальше, и вот я вернулся в "Кривбасс".

Чего ожидаешь от сборов?

Плодотворно поработать и заложить фундамент на сезон. Только побеждать и идти дальше.

Напомним, за весь прошедший сезон 2023/24 Устименко забил 5 голов и отдал две результативные передачи в 20 матчах. Также в "Минае" он стал одним из лучших футболистов команды во втором полугодии.

По теме
yellow-arrow
Ребров весной просил Пушича дать больше игрового времени Степаненко - источник
yellow-arrow
"Мы встречались, общались, я уже видел контракт даже, но что-то не получилось": Бескоровайный - о том, как мог перейти в Лацио и Селтик
yellow-arrow
Дибанго: Я очень счастлив. Вызов в сборную Камеруна – очень важный этап для меня
Кривбасс (Кривой Рог) Денис Устименко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости