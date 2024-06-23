"Заложить фундамент на сезон". Устименко рассказал об ожиданиях от сборов с Кривбассом

Нападающий "Кривбасса" Денис Устименко, который выступал за "Минай", во второй половине сезона вернулся из аренды.

Денис, какие ощущения после возвращения в Кривой Рог?

Только самые лучшие. Очень ждал этого: возвращение в родной город, могу так сказать, и в родную команду.

Полгода в аренде можешь занести себе в актив?

Да, я провел там чудесное время, которое пошло мне только на пользу. Но надо идти дальше, и вот я вернулся в "Кривбасс".

Чего ожидаешь от сборов?

Плодотворно поработать и заложить фундамент на сезон. Только побеждать и идти дальше.