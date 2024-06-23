  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Полесья может выбыть надолго из-за травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Полесья может выбыть надолго из-за травмы

Премьер-лига
Обновлено

Даниил неудачно начал свой этап карьеры в Житомире

Новичок Полесья может выбыть надолго из-за травмы

ФК Полісся

Новина українською

Инсайдер Игорь Бурбас сообщает, что экс-защитник "Кривбасса" повредил крестообразные связи в начале летнего сбора. Пока неизвестно, сколько игрок пропустит времени, чтобы вернуться к тренировкам. Обычно восстановление после подобных повреждений требует немало терпения.

Читайте также: Полесье договорилось с Кривбассом по трансферу Бескоровайного, - СМИ

Новичок "Полесья" выступал в "Кривбассе" с января 2023 года (38 матчей). До этого он выступал в литовских, казахстанских и словацких клубах.

"Волки" заплатили за переход футболиста 600 тысяч евро. Это один из самых дорогих трансферов украинцев в истории команды.

По теме
yellow-arrow
Коммерческий директор Днепра-1 прокомментировал слухи о вероятном исчезновении клуба
yellow-arrow
Ребров весной просил Пушича дать больше игрового времени Степаненко - источник
yellow-arrow
"Заложить фундамент на сезон". Устименко рассказал об ожиданиях от сборов с Кривбассом
Кривбасс (Кривой Рог) Даниил Бескоровайный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
23.06.2024 в 14:05
Карма за уход из родного Кривбасса. Будь здоров Даниил.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
23.06.2024 в 14:05
Карма за уход из родного Кривбасса. Будь здоров Даниил.
Ответить
0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
23.06.2024 в 14:30
Ти по життю таке ображене чи таким народився ?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости