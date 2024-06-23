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Новичок Полесья может выбыть надолго из-за травмы
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ФК Полісся
Инсайдер Игорь Бурбас сообщает, что экс-защитник "Кривбасса" повредил крестообразные связи в начале летнего сбора. Пока неизвестно, сколько игрок пропустит времени, чтобы вернуться к тренировкам. Обычно восстановление после подобных повреждений требует немало терпения.
Новичок "Полесья" выступал в "Кривбассе" с января 2023 года (38 матчей). До этого он выступал в литовских, казахстанских и словацких клубах.
"Волки" заплатили за переход футболиста 600 тысяч евро. Это один из самых дорогих трансферов украинцев в истории команды.
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