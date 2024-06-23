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Коммерческий директор Днепра-1 прокомментировал слухи о вероятном исчезновении клуба

Премьер-лига

Вокруг команды немало неопределенности

Коммерческий директор Днепра-1 прокомментировал слухи о вероятном исчезновении клуба

фото из свободных источников

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"Днепр-1" за последние недели попрощался с большим количеством футболистов. Это касается не только основного коллектива, но и молодежи. Вчера появилась информация, что клубу осталось недолго.

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Чтобы получить больше деталей по этому заявлению, журналисты обратились к коммерческому директору Вячеславу Фридману. Впрочем, функционер не был настроен на развернутый диалог.

Он отказался подтвердить или опровергнуть эти слухи, сообщив, что пока идет отпуск – никаких комментариев не появится. Напомним, что через месяц "Днепр-1" должен стартовать во втором раунде отбора Лиги конференций.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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