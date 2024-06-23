Очередной немецкий клуб интересуется полузащитником Шахтера Кащуком

Дюссельдорфская "Фортуна" хочет подписать Алексея Кащука

По имеющейся информации, представители "Фортуны" контактировали с полузащитником "Шахтера". Дюссельдорфская команда считает, что приобретение украинца укрепит их состав.

Ранее полузащитником "Шахтера" интересовались другие немецкие клубы, такие как: "Бохум", "Герта" и "Шальке".

Напомним, за прошлый сезон Кащук сыграл 12 матчей во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. А "Фортуна" закончила прошлый сезон на третьем месте во втором дивизионе чемпионата Германии, но в Бундеслигу она не сумела попасть, потому что проиграла "Бохуму" в стыковых матчах.