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Очередной немецкий клуб интересуется полузащитником Шахтера Кащуком

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Очередной немецкий клуб интересуется полузащитником Шахтера Кащуком

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Дюссельдорфская "Фортуна" хочет подписать Алексея Кащука

По имеющейся информации, представители "Фортуны" контактировали с полузащитником "Шахтера". Дюссельдорфская команда считает, что приобретение украинца укрепит их состав.

Ранее полузащитником "Шахтера" интересовались другие немецкие клубы, такие как: "Бохум", "Герта" и "Шальке".

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Напомним, за прошлый сезон Кащук сыграл 12 матчей во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. А "Фортуна" закончила прошлый сезон на третьем месте во втором дивизионе чемпионата Германии, но в Бундеслигу она не сумела попасть, потому что проиграла "Бохуму" в стыковых матчах.

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Фортуна (Дюссельдорф) Алексей Кащук
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Источник:
Legioners
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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