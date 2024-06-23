  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай может заменить Днепр-1 в УПЛ: в ТаТоТаке рассказали о варианте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай может заменить Днепр-1 в УПЛ: в ТаТоТаке рассказали о варианте

Премьер-лига

Санта Барбара начинается

Минай может заменить Днепр-1 в УПЛ: в ТаТоТаке рассказали о варианте

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

"Минай" может заменить "Днепр-1" в следующем розыгрыше УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Такая ситуация полноценно в регламенте не прописана. Наиболее близок к ней пункт 10.5.

"В случае возникновения непредвиденных настоящим Регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ", - говорится в регламенте.

ТаТоТаке объяснил, что это означает:

“Решение будут принимать клубы УПЛ, которые рассмотрят ситуацию и внесут предложение исполкома УАФ. Скорее всего, Премьер-лига пойдет по аналогии с сезоном 2020/21, когда 15-м снова был непотопляемый Минай!” – говорится в сообщении.

Также, по информации ТаТоТаке, руководство ужгородского клуба готово выделить финансирование на сезон-2024/25 в Премьер-лиге.

В прошлом сезоне "Минай" занял 15 место в УПЛ, уступив 14 "Оболони" одним зачетным пунктом.

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - Левый берег 3:2. Начали серию спаррингов
yellow-arrow
Алефиренко и Сейтхалилов могут перейти в Колос
yellow-arrow
Баенко: Для Кривбасса будет интересное трансферное окно, потому что сейчас перед клубом стоят серьезные задачи
ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости