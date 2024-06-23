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Минай может заменить Днепр-1 в УПЛ: в ТаТоТаке рассказали о варианте
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"Минай" может заменить "Днепр-1" в следующем розыгрыше УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Такая ситуация полноценно в регламенте не прописана. Наиболее близок к ней пункт 10.5.
"В случае возникновения непредвиденных настоящим Регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ", - говорится в регламенте.
ТаТоТаке объяснил, что это означает:
“Решение будут принимать клубы УПЛ, которые рассмотрят ситуацию и внесут предложение исполкома УАФ. Скорее всего, Премьер-лига пойдет по аналогии с сезоном 2020/21, когда 15-м снова был непотопляемый Минай!” – говорится в сообщении.
Также, по информации ТаТоТаке, руководство ужгородского клуба готово выделить финансирование на сезон-2024/25 в Премьер-лиге.
В прошлом сезоне "Минай" занял 15 место в УПЛ, уступив 14 "Оболони" одним зачетным пунктом.
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