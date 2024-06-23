Минай может заменить Днепр-1 в УПЛ: в ТаТоТаке рассказали о варианте

"Минай" может заменить "Днепр-1" в следующем розыгрыше УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Такая ситуация полноценно в регламенте не прописана. Наиболее близок к ней пункт 10.5.

"В случае возникновения непредвиденных настоящим Регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ", - говорится в регламенте.

ТаТоТаке объяснил, что это означает:

“Решение будут принимать клубы УПЛ, которые рассмотрят ситуацию и внесут предложение исполкома УАФ. Скорее всего, Премьер-лига пойдет по аналогии с сезоном 2020/21, когда 15-м снова был непотопляемый Минай!” – говорится в сообщении.

Также, по информации ТаТоТаке, руководство ужгородского клуба готово выделить финансирование на сезон-2024/25 в Премьер-лиге.

В прошлом сезоне "Минай" занял 15 место в УПЛ, уступив 14 "Оболони" одним зачетным пунктом.