Волошин – о первой тренировке после отпуска: Признаюсь, тяжеловато было

Вингер "Динамо" Назарий Волошин прокомментировал возвращение киевлян в тренировочную работу.

“ – Поздравляем с первым тренировочным днем ​​после отпуска. Как он дался, тяжело было?

– В принципе, все прошло очень хорошо. Пробежались, часть занятия посвятили отработке паса. Но, признаюсь, тяжеловато было.

– Успел восстановить силы за время отпуска?

– Да, вполне, с новыми силами становлюсь к работе и подготовке к новому сезону.

– У тебя было всего две недели отпуска. Сколько времени посвятил чисто отдыху и когда начал выполнять программу, которую вам раздали на время отпуска?

– Полноценному отдыху посвятил примерно неделю, а потом уже начал приезжать на базу и занимался вместе с ребятами – брали мячи, били по воротам.

– Сегодня много внимания было уделено упражнениям на растяжение. Насколько они важны в первые дни после ухода из отпуска?

– На самом деле, это основа. После отпуска мышцы не привыкли к большим нагрузкам, поэтому подобные упражнения очень полезны, чтобы избежать нежелательных травм, ушибов, и в целом уменьшить риск травмироваться.

– У тебя был более короткий отпуск других партнеров, поскольку ты играл в составе олимпийской сборной на турнире во Франции. Насколько он был полезен в плане подготовки к Играм в Париже?

– На самом деле все было организовано на высоком уровне – хорошие соперники, качественные поля. Динамовцы, в том числе и я, приняли участие в первых трех матчах, после чего мы покинули лагерь команды, о чем договорились заранее. В общем, сыграли хорошо, стали победителями, поэтому в плане подготовки к Олимпиаде и обретения уверенности, считаю, этот турнир пойдет только в плюс.

– Ты забил два мяча на турнире. Лично тебе они придадут уверенность в будущем?

– Конечно. Каждый гол придает уверенность. Да и я люблю забивать, так что настраиваю себя портить настроение вратарям в каждом матче (улыбается).

– Какие ожидания от ближайших тренировочных дней? Трудно ли будет втягиваться?

– Будет тяжело, но мы готовы к нагрузкам. Будем работать и готовиться к старту чемпионата и выступлению в квалификации Лиги чемпионов. Будем делать все, чтобы подойти к официальным играм в лучшей форме”, – сказал Волошин.