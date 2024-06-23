Динамо провело первую тренировку после отпуска: Шовковский привлек 28 футболистов

Сегодня, 23 июня, "Динамо" провело первую тренировку после отпуска. Она состоялась на базе бело-синих в Вите-Литовской.

На занятии были привлечены футболисты, не участвующие в Евро-2024 в Германии. Всего под руководством Шовковского тренировалось 28 футболистов.

Вратари: Нещерет, Суркис, Моргун, Игнатенко.

Нещерет, Суркис, Моргун, Игнатенко. Защитники: Беловар, Михавко, Кравченко, Дубинчак, Попов, Боль, Малыш, Вивчаренко, Дячук, Сирота.

Беловар, Михавко, Кравченко, Дубинчак, Попов, Боль, Малыш, Вивчаренко, Дячук, Сирота. Полузащитники: Шепелев, Царенко, Буяльский, Пихалонок, Кабаев, Брагару, Яцик, Караваев, Михайленко, Андриевский, Волошин.

Шепелев, Царенко, Буяльский, Пихалонок, Кабаев, Брагару, Яцик, Караваев, Михайленко, Андриевский, Волошин. Нападающие: Пономаренко, Супряга, Горбач.

Началась тренировка для динамовцев в современном тренажерном зале, где игроки под руководством тренера по физподготовке выполнили комплекс фитнес-упражнений, чтобы как следует растянуться и свести к минимуму вероятность получить травму в первые дни после выхода из отпуска.

Уже на поле игроки проделали определенный объем беговой работы, а также немного поработали с мячами, уделив внимание комбинационной игре и отработке паса с забегами в ограниченном пространстве.

Фото: ФК "Динамо"

В ближайшие дни игроки пройдут обязательный медосмотр.

7 июля у киевлян запланирован выезд в Австрию, где команда проведет учебно-тренировочный сбор. Первый официальный матч команды состоится 23 июля против “Партизана” – это будет номинально домашний поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов.