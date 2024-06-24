29-летний защитник Зари Данченко завершил карьеру - в 2023-м он пережил инфаркт

Защитник "Зари" Олег Данченко объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 29 лет.

Напомним, 12 февраля 2023 года футболист пережил инфаркт во время тренировки луганского клуба.

- Я тщательно все взвесил, и принял решение закончить профессиональную карьеру.

- Причина такого решения - рекомендации медиков или внутреннее ощущение?

- Это разница в подходах врачей. Мне говорили, что шансы хорошие, но наши медики меня не допускают: они не знают, как правильно действовать в таких ситуациях. Я много раз задавал себе вопрос - можно ли более детально проверить организм, чтобы получить более полную картину. Увы, но практика показала, что у нас нет хороших врачей, или мне не повезло найти таких. Что ж, жизнь не заканчивается, значит так было предначертано и впереди другой интересный этап", - сказал уже экс-защитник.