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Брагару: Жду плодотворной работы под руководством Шовковского. Это тренер-мотиватор
Защитник рассказал о своем настрое
ФК Динамо
- Приветствуем в команде! Какие ощущения после первой тренировки в качестве игрока "Динамо"?
- Очень счастлив. Ждал с нетерпением сегодняшнего дня, на эту тренировку.
- Тренировка была насыщена беговой работой. Насколько трудно после отпуска возвращаться к рабочим будням?
- Возвращаемся к работе с позитивным настроем. Да, сегодня была и беговая работа, и в зале потренировались. Постепенно будем втягиваться.
- Почему выбрал 45 игровой номер?
- Я начинал играть еще в ДЮФЛУ за команду ДЮСШ-11 именно под этим номером. Впоследствии в "Черноморце" тоже взял 45-й. И решил продолжать карьеру с этим номером на футболке.
- Это твое любимое число?
- Нет, просто начал под ним играть и решил продолжать.
- Как провел клубное межсезонье?
- В составе олимпийской сборной Украины поехал на международный турнир во Францию. Сыграл там в двух матчах. Наша сборная выиграла этот турнир. После 8 июня поехал на отдых. Был в Одессе, сыграл свадьбу.
- Может ли брак оказать негативное влияние на карьеру?
- Такого точно не будет. Я готов работать на сто процентов, с каждым днем становиться лучше.
- Многие игроки в этом году получили очень мало отдыха из-за выступлений за сборные.
- Мне лично было достаточно отдыха. Я - молодой игрок, нужно работать и становиться лучше с каждым днем.
- Какие твои первые впечатления от работы под руководством Александра Шовковского?
- В первую очередь, это тренер-мотиватор, легенда клуба. С нетерпением жду плодотворной работы под его руководством.
- Ставил ли ты себе какие-то определенные индивидуальные цели при переходе в "Динамо"?
- В первую очередь хочется, чтобы команда пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов. Конечно, выиграть чемпионат Украины. Хочется побеждать в каждой игре.
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