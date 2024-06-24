Брагару: Жду плодотворной работы под руководством Шовковского. Это тренер-мотиватор

Новичок "Динамо" Максим Брагару поделился впечатлениями от первой тренировки в качестве игрока "бело-синих".

Напомним, что Брагару перешел в "Динамо" из "Черноморца".

- Приветствуем в команде! Какие ощущения после первой тренировки в качестве игрока "Динамо"?

- Очень счастлив. Ждал с нетерпением сегодняшнего дня, на эту тренировку.

- Тренировка была насыщена беговой работой. Насколько трудно после отпуска возвращаться к рабочим будням?

- Возвращаемся к работе с позитивным настроем. Да, сегодня была и беговая работа, и в зале потренировались. Постепенно будем втягиваться.

- Почему выбрал 45 игровой номер?

- Я начинал играть еще в ДЮФЛУ за команду ДЮСШ-11 именно под этим номером. Впоследствии в "Черноморце" тоже взял 45-й. И решил продолжать карьеру с этим номером на футболке.

- Это твое любимое число?

- Нет, просто начал под ним играть и решил продолжать.

- Как провел клубное межсезонье?

- В составе олимпийской сборной Украины поехал на международный турнир во Францию. Сыграл там в двух матчах. Наша сборная выиграла этот турнир. После 8 июня поехал на отдых. Был в Одессе, сыграл свадьбу.

- Может ли брак оказать негативное влияние на карьеру?

- Такого точно не будет. Я готов работать на сто процентов, с каждым днем становиться лучше.

- Многие игроки в этом году получили очень мало отдыха из-за выступлений за сборные.

- Мне лично было достаточно отдыха. Я - молодой игрок, нужно работать и становиться лучше с каждым днем.

- Какие твои первые впечатления от работы под руководством Александра Шовковского?

- В первую очередь, это тренер-мотиватор, легенда клуба. С нетерпением жду плодотворной работы под его руководством.

- Ставил ли ты себе какие-то определенные индивидуальные цели при переходе в "Динамо"?

- В первую очередь хочется, чтобы команда пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов. Конечно, выиграть чемпионат Украины. Хочется побеждать в каждой игре.