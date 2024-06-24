Завтра Черноморец выйдет из отпуска. Известен график контрольных матчей

Завтра, 25-го июня, у одесского "Черноморца"завершается отпуск, который длился ровно один месяц. В обеденное время команда соберется на собственной базе в Совиньоне, где ее будет ждать тренировочная работа на протяжении почти шести недель. Сначала футболистам предстоит пройти тщательное медицинское обследование, которое будет проводиться клубным штабом эскулапов во главе с Александром Медведевым.

Весь предварительный период "моряки"проведут в Одессе, где есть все условия для практических и теоретических занятий, восстановления и отдыха. Есть и спарринг-партнеры, матчи с которыми запланированы заранее.

Уже через четыре дня после выхода из отпуска "Черноморцу"предстоит первый в межсезонье контрольный матч. Соперником "моряков"29 июня станет одесский "Реал Фарма», который будет готовиться к старту сезона-2024/25 в родном городе. С ним, как и с другим местным коллективом, "Титаном», команда Романа Григорчука намерена сыграть по два раза. Кроме земляков у "Черноморца"запланированы встречи еще с пятью спарринг-партнерами, причем три из них – представители Украинской Премьер-лиги.

После первого контрольного матча с "фармацевтами"соперником "моряков"будет винницкая "Нива», встреча с которой состоится 3 июля. Далее по плану спарринги с петровским "Ингульцом», коваливским "Колосом», ФСК "Мариуполь"и "Александрией». Последний из них намечен на 27 июля.

В контрольных матчах тренерский штаб одесситов будет проверять группу новых футболистов и потенциальных новичков, приглашенных на просмотр.