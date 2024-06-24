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Нидерланды - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Премьер-лига

Нидерланды - Австрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "

Нидерланды - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Очень интересный матч. Нидерланды опережают Австрию на один зачетный балл, но команда Ральфа Рангника имеет мастерство и характер для борьбы в этой группе. Тем более, австрийцев выведет в плей-офф даже ничья, но они пробуют замахнуться на победу. Почему бы и нет?

EURO Grp. D

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Нидерланды - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 1 Нидерланды
2 1 1 0 2-1 4
2
Нидерланды - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 2 Франция
2 1 1 0 1-0 4
3
Нидерланды - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 3 Австрия
2 1 0 1 3-2 3
4
Нидерланды - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 4 Польша
2 0 0 2 2-5 0

В параллельном матче этой группы Франция заменит Польшу, которая уже не имеет шансов на 1/8-ю. И Нидерланды, и Австрия – сами себе хозяева. Тем интереснее будет матч этих сборных в третьем туре.

Этот матч состоится во вторник, 25-го июня, в 19:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также Евро-2024 транслируется на региональных каналах Общественного (кроме ОТТ-платформ).

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Трансляція матчу Австрія - Нідерланди
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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