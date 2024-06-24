Нидерланды - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Очень интересный матч. Нидерланды опережают Австрию на один зачетный балл, но команда Ральфа Рангника имеет мастерство и характер для борьбы в этой группе. Тем более, австрийцев выведет в плей-офф даже ничья, но они пробуют замахнуться на победу. Почему бы и нет?

EURO Grp. D # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Нидерланды 2 1 1 0 2-1 4 2 Франция 2 1 1 0 1-0 4 3 Австрия 2 1 0 1 3-2 3 4 Польша 2 0 0 2 2-5 0

В параллельном матче этой группы Франция заменит Польшу, которая уже не имеет шансов на 1/8-ю. И Нидерланды, и Австрия – сами себе хозяева. Тем интереснее будет матч этих сборных в третьем туре.

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Этот матч состоится во вторник, 25-го июня, в 19:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также Евро-2024 транслируется на региональных каналах Общественного (кроме ОТТ-платформ).

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