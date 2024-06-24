Известен список футболистов, покинувших Минай. Вакула пока что на месте

Два ведущих игрока "Миная" образца прошлого сезона – Артур Ременяк и Владислав Вакула пока остаются в закарпатской команде. Оба накануне приняли участие в первом контрольном матче межсезонья с ФК "Ужгород", завершившемся победой минайцев 3:0 (голы на счету игрока на просмотре, Богдана Чуева и Егора Гуничева). До этого некоторые источники сватали Ременяка в одесский "Черноморец", который нынешним летом покинула большая группа футболистов разного амплуа. Был интерес со стороны "моряков" и к Вакуле, который в осенней части сезона-2023/24 играл в Одессе, однако по-настоящему оценить его мастерство там смогли лишь весной, когда тот уже защищал цвета команды Желько Любеновича. Известно также, что в услугах Вакулы заинтересованы львовские "Карпаты".

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Напомним, что девять футболистов, игравших в "Минае" в прошлом сезоне, уже покинули команду. Это Александр Кемкин, Дмитрий Немчанинов, Василий Вашкеба, Сергей Петько, Сергей Корнийчук, Кирилл Попов, Владислав Семотюк, Вадим Витенчук и Денис Устименко.