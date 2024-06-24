  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известен список футболистов, покинувших Минай. Вакула пока что на месте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известен список футболистов, покинувших Минай. Вакула пока что на месте

Премьер-лига

Без кадровых изменений летом не обходится

Известен список футболистов, покинувших Минай. Вакула пока что на месте

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Два ведущих игрока "Миная" образца прошлого сезона – Артур Ременяк и Владислав Вакула пока остаются в закарпатской команде. Оба накануне приняли участие в первом контрольном матче межсезонья с ФК "Ужгород", завершившемся победой минайцев 3:0 (голы на счету игрока на просмотре, Богдана Чуева и Егора Гуничева). До этого некоторые источники сватали Ременяка в одесский "Черноморец", который нынешним летом покинула большая группа футболистов разного амплуа. Был интерес со стороны "моряков" и к Вакуле, который в осенней части сезона-2023/24 играл в Одессе, однако по-настоящему оценить его мастерство там смогли лишь весной, когда тот уже защищал цвета команды Желько Любеновича. Известно также, что в услугах Вакулы заинтересованы львовские "Карпаты".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что девять футболистов, игравших в "Минае" в прошлом сезоне, уже покинули команду. Это Александр Кемкин, Дмитрий Немчанинов, Василий Вашкеба, Сергей Петько, Сергей Корнийчук, Кирилл Попов, Владислав Семотюк, Вадим Витенчук и Денис Устименко.

По теме
yellow-arrow
Нидерланды - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
yellow-arrow
Завтра Черноморец выйдет из отпуска. Известен график контрольных матчей
yellow-arrow
Полесье подписало опытного голкипера Днепра-1
ФК Минай Владислав Вакула
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости