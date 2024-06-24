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Игроки Динамо прошли медобследование после выхода из отпуска. ФОТО
Начинается подготовку к новому сезону
fcdynamo.com
В воскресенье, 23 июня, первая команда "
А на следующий день динамовцы прошли плановое медицинское обследование в одной из киевских клиник.
В понедельник, 24 июня, игроки с самого утра собрались в клинике и приступили к привычной процедуре осмотра у врачей. В клинику также пришел главный тренер "Динамо" Александр Шовковский.
Динамовцы по очереди заходили на смотры в кабинеты профильных специалистов – терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога. Также динамовцы сдавали анализы и проходили различные обследования – электрокардиограмму, рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ внутренних органов, брюшной полости и щитовидной железы, ЭХО сердца, остеоденситометрию, дуплексное сканирование сосудов головы и шеи и другие.
Теперь результаты обследования будут обрабатываться в ближайшие несколько дней, после чего их передадут клубным врачам.
Что касается других функциональных исследований и тестов, они могут производиться непосредственно на клубной базе, для этого там есть все необходимые условия и необходимое оборудование.
Отметим, что после медосмотра у команды запланирована тренировка на базе. В ближайшие две недели динамовцы будут тренироваться в Киеве, после чего отправятся на подготовительный сбор в Австрию.
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