Кабаев: Партизан? Мы знаем, что Сербия не очень приятная для нас страна

Полузащитник " Динамо " Владислав Кабаев во время планового медобследования рассказал о выходе из отпуска и поделился впечатлениями от первых рабочих дней.

- Месяц отпуска для меня - это слишком долго. Я отдыхал в течение двух недель, был у родителей в Одессе. Затем начал выполнять индивидуальную работу, которую нам всем раздали тренеры. Скучал по мячу, по команде, по атмосфере. Несколько дней назад вернулся в Киев, играл в баскетбол, впервые попробовал теннис, получил положительные эмоции, можно его сделать своим хобби. Больше времени уделял семье, увиделся с ребятами из команды. Мы поужинали, обсудили отпуск, поделились впечатлениями от того, кто где был.

А вчера мы уже все вместе приступили к тренировкам с новыми эмоциями, которые переполняли. В общем, это был обычный день после отпуска: во время занятия было много беговой работы и меньше - с мячами, что футболисты не очень любят. Но мы понимаем, что в ближайшие дни будет закладываться фундамент, поэтому нормально к этому относимся. В хорошем настроении будем готовиться к следующему сезону.

- В Одессе было очень опасно?

- Читал, что как раз сегодня был ракетный обстрел. Отец живет в селе и ничего не слышал. В течение этих недель, когда я там был, к счастью, тоже все было спокойно. Но заметил, что людей в Одессе стало намного меньше. Это курортный город, и обычно там летом гораздо больше горожан и гостей. Теперь же пусто.

- Какие впечатления от медосмотра? Что особенного?

- Вроде бы, все, как всегда, делаем полный "чек-ап" здоровья, основательную проверку, сдаем анализы, это нужная вещь. Будем знать, чего не хватает в организме, возможно, врач выпишет какие-то витамины. Регулярный медосмотр - это обязательно. Не очень нравится рано вставать, но во время сборов придется привыкать. Кроме того, у меня маленький ребенок, так что это уже привычно.

- Чему будете уделять внимание в течение ближайших двух недель в Киеве?

- За столько лет в футболе я уже хорошо понимаю, как закладывается фундамент. Понимаю, что эти дни будет много беговой работы. Вчера тренер сказал, что сначала втянемся в процесс, потом больше будем работать с мячами. Позже, возможно, будет контрольная игра. У нас сейчас много людей, и тренеры должны определиться, кто поедет на сбор.

- Чего ожидаете от предстоящих сборов в Австрии?

- Сборы - это всегда тяжело - хоть в Турции, хоть в Австрии, хоть в Киеве. Но мы проходим через это каждый год, поэтому все нормально. Должны очень хорошо подготовиться к предстоящим играм и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Перед "Динамо" всегда стоят самые высокие задачи - выиграть все, что можно.

- Какой была ваша реакция на жеребьевку и нашего соперника во втором квалификационном раунде - сербский "Партизан"?

- Нормальная. Мы знаем, что Сербия не очень приятная для нас страна, но такой выпал жребий. Будут ли у них болельщики или нет, не имеет большой разницы. Не хочу говорить громкие слова - все покажет время и наши игры. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться и подойти к этому противостоянию в лучших кондициях.