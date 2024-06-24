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Шахтер не взял Ракицкого на летний сбор. Защитник ищет себе новую команду

Премьер-лига
Обновлено

Ярослав пока не планирует вешать бутсы на гвоздь

Шахтер не взял Ракицкого на летний сбор. Защитник ищет себе новую команду

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Сегодня, 24 июня, "Шахтер" вышел из отпуска и скоро начнет подготовку к новому сезону.

Также уже сегодня команда должна отправиться на свой летний тренировочный сбор в Словению.

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При этом, как сообщает журналист Игорь Бурбас, в составе команды на этот сбор не полетит 34-летний защитник Ярослав Ракицкий.

Ранее сообщалось, что клуб решил не продлевать с игроком контракт, который заканчивается этим летом.

При этом Бурбас пишет, что Ракицкий пока не собирается вешать бутсы на гвоздь и в поисках достойных вариантов продолжения карьеры.

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Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.06.2024 в 17:23
К Тимохе не хочет?
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0
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
24.06.2024 в 17:23
К Тимохе не хочет?
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0
1
same tak(Україна)
24.06.2024 в 17:41
сдрысни убогий
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.06.2024 в 17:04
Отак "сєпари" відносяться до своїх легенд....
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0
6
same tak(Україна)
24.06.2024 в 17:07
твоё .....динамо не лучше чмо дырявое
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4
0
tekutiev (донецк,Украина)
24.06.2024 в 17:20
й......й "патріот" з помийки динамо.приткни свою .....пельку
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1
0

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