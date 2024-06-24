Шахтер не взял Ракицкого на летний сбор. Защитник ищет себе новую команду

Сегодня, 24 июня, "Шахтер" вышел из отпуска и скоро начнет подготовку к новому сезону.

Также уже сегодня команда должна отправиться на свой летний тренировочный сбор в Словению.

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При этом, как сообщает журналист Игорь Бурбас, в составе команды на этот сбор не полетит 34-летний защитник Ярослав Ракицкий.

Ранее сообщалось, что клуб решил не продлевать с игроком контракт, который заканчивается этим летом.

При этом Бурбас пишет, что Ракицкий пока не собирается вешать бутсы на гвоздь и в поисках достойных вариантов продолжения карьеры.