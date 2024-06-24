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Сирота: Лучший вариант - обыграть Бельгию. Считаю, это нам по силам
Защитник Динамо, естественно, следит за Евро-2024
fcdynamo.com
Защитник "
- У нас все проходит по привычному графику, к которому мы все давно привыкли. Был почти месяц отпуска, теперь уже начали готовиться к новому сезону.
- Как прошла первая тренировка после отпуска? Как прошла встреча с партнерами по команде?
- Очень хорошо. У нас в команде пополнение - двое новичков, мы их прекрасно знаем, поэтому все супер.
- Какой прием вы им устроили?
- Пока ничего особенного не было, но надеюсь, что какую-то песню они нам споют (улыбается).
- Хватило ли вам времени, чтобы полноценно восстановить силы? Как оцените свое состояние?
- Конечно, хватило, плюс, мы выполняли индивидуальную программу, чтобы не начинать все с нуля, поэтому, думаю, сейчас уже все находятся плюс-минус на одинаковом уровне физической готовности.
- Сколько дней чистого отдыха у вас получилось?
- Где-то около 10 дней, мне этого достаточно. Что касается индивидуальной программы, там все расписано постепенно: сначала задачи были легче, а потом немного тяжелее. Если делать постепенно, не так сложно.
- Как провели отпуск? Где побывали?
- Очень хорошо. Мы с женой были в Киеве, посещали бассейн, отдыхали.
- На чем будет сосредоточена подготовка в Киеве? Над чем будете работать в ближайшее время?
- В течение ближайших трех дней у нас будут втягивающие тренировки, по одному занятию в день. А со среды уже будет по две тренировки, и начнутся настоящие сборы.
- Во втором квалификационном рунде Лиги чемпионов "Динамо" встретится с сербским "Партизаном", какое ваше мнение об этом сопернике?
- Это хорошая команда, но ее надо проходить. Это все, что я могу сказать.
- Следите ли за поединками Евро-2024? Какие ваши впечатления?
- Конечно, слежу. Нравится, что много матчей в день. Очень переживаю за наших ребят, надеюсь, они обыграют Бельгию. Общался ли с кем-то после старта Евро? Еще нет, не беспокоил.
- Какие ваши прогнозы на матч с Бельгией?
- Считаю, у нас очень сильная сборная, если ребята сами поверят в свои силы, они могут обыграть этого соперника.
- Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать положение в турнирной таблице, когда после двух туров у всех команд поровну очков?
- Нет, никогда. Кажется, такая ситуация случилась впервые за всю историю чемпионатов Европы. Не просчитывал для себя возможные варианты для нашей сборной, но понимаю, что лучший результат - это обыграть Бельгию. Считаю, это нам по силам.
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