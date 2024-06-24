  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ и Puma презентовала новый мяч чемпионата Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ и Puma презентовала новый мяч чемпионата Украины

Премьер-лига
Обновлено

Специально для УПЛ

УПЛ и Puma презентовала новый мяч чемпионата Украины

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ и технический партнер Лиги Puma представили новый мяч чемпионата Украины.

"Главным акцентом в дизайне стало добавление желто-голубых цветов на сам мяч и логотипов Puma и УПЛ. Элементы национальной айдентики будут демонстрировать украинскую идентичность на каждом стадионе и стремление к новым победам.

Одинаковые по форме и размеру 12 панелей обеспечивают идеально сбалансированное деление веса, а увеличенные и глубокие швы гарантируют положительное влияние на аэродинамику. При этом новая 3D текстурированная поверхность с 1,1 мм PU улучшает долговечность и аэродинамику.

Именно этот мяч используется в ведущих европейских футбольных лигах, сотрудничающих с Puma – Ла Лига, Серия А, АПЛ, Португальская футбольная лига», – говорится в заявлении УПЛ.

С июля 2021 года Puma – официальный технический партнер УПЛ. Стороны продолжили сотрудничество на 2 следующих сезона: 2024/2025, 2025/2026", - говорится в пресс-релизе УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Официально: Винисиус Тобиас вернулся из Реала в Шахтер
yellow-arrow
Официально: Бескоровайный выбыл надолго - игрок повредил "кресты"
yellow-arrow
Не война. СМИ назвали две причины, почему может сорваться трансфер Себальоса в Динамо
Puma Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости