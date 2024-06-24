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УПЛ и Puma презентовала новый мяч чемпионата Украины
Специально для УПЛ
upl.ua
"Главным акцентом в дизайне стало добавление желто-голубых цветов на сам мяч и логотипов Puma и УПЛ. Элементы национальной айдентики будут демонстрировать украинскую идентичность на каждом стадионе и стремление к новым победам.
Одинаковые по форме и размеру 12 панелей обеспечивают идеально сбалансированное деление веса, а увеличенные и глубокие швы гарантируют положительное влияние на аэродинамику. При этом новая 3D текстурированная поверхность с 1,1 мм PU улучшает долговечность и аэродинамику.
Именно этот мяч используется в ведущих европейских футбольных лигах, сотрудничающих с Puma – Ла Лига, Серия А, АПЛ, Португальская футбольная лига», – говорится в заявлении УПЛ.
С июля 2021 года Puma – официальный технический партнер УПЛ. Стороны продолжили сотрудничество на 2 следующих сезона: 2024/2025, 2025/2026", - говорится в пресс-релизе УПЛ.
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