УПЛ и Puma презентовала новый мяч чемпионата Украины

УПЛ и технический партнер Лиги Puma представили новый мяч чемпионата Украины.

"Главным акцентом в дизайне стало добавление желто-голубых цветов на сам мяч и логотипов Puma и УПЛ. Элементы национальной айдентики будут демонстрировать украинскую идентичность на каждом стадионе и стремление к новым победам.

Одинаковые по форме и размеру 12 панелей обеспечивают идеально сбалансированное деление веса, а увеличенные и глубокие швы гарантируют положительное влияние на аэродинамику. При этом новая 3D текстурированная поверхность с 1,1 мм PU улучшает долговечность и аэродинамику.

Именно этот мяч используется в ведущих европейских футбольных лигах, сотрудничающих с Puma – Ла Лига, Серия А, АПЛ, Португальская футбольная лига», – говорится в заявлении УПЛ.

С июля 2021 года Puma – официальный технический партнер УПЛ. Стороны продолжили сотрудничество на 2 следующих сезона: 2024/2025, 2025/2026", - говорится в пресс-релизе УПЛ.