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Не война. СМИ назвали две причины, почему может сорваться трансфер Себальоса в Динамо

Премьер-лига

Тренерский штаб ожидал увидеть не совсем то, что увидел

Не война. СМИ назвали две причины, почему может сорваться трансфер Себальоса в Динамо

фото из свободных источников

Новина українською

На днях украинский журналист Игорь Бурбас заявил о том, что колумбийский защитник Брайан Себальйос, который уже прибыл в Киев, не перейдет в киевское "Динамо".

Бурбас писал о том, что игрок отказался подписывать контракт из-за реалий военного положения – ракетные атаки и отключения света, и якобы что Себальйос даже не завершил медосмотр.

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Впрочем, ТаТоТаке пишет о том, что причины того, что игрок не перейдет в "Динамо" несколько иные.

Первая – это прихоти отца игрока. Динамо договорилось с "Форталезой" и с игроком в целом. Но уже в Киеве у отца Брайана возникли новые прихоти. С ними можно было бы работать, если бы не вторая причина.

Вторая - информация о трудностях Себальоса с медицинским обследованием не соответствует действительности. Колумбиец полностью и без нареканий прошел осмотр врачей.

Однако "Динамо" не устраивает его фактура. Шовковскому нужен профиль атлетичного, высокого центрального защитника с хорошим первым пасом. Реальная антропометрия Себальоса (182 см, 74 кг) явно не соответствует первым двум требованиям главного тренера "Динамо". Для сравнения, например, на Трансфермаркте рост игрока - 189 см.

В то же время, у "Динамо" есть, как минимум, один запасной вариант на случай срыва трансфера Брайана Себальоса.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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