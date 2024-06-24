Шандрук: В прошлом сезоне у Вереса был несколько раздутый состав

Исполняющий обязанности главного тренера " Вереса " Олег Шандрук рассказал о комплектации команды летом и подготовке к старту нового сезона.

- О кадровых изменениях в команде:

- В прошлом сезоне у нас был несколько раздутый состав. 24 полевых игрока, 3 вратаря. Это слишком большое количество. Мы стремимся к меньшему количеству игроков. Зато - к высшему качеству. Сейчас мы продолжаем работу на трансферном рынке. Есть определенные предварительные договоренности. Ожидаем еще новичков в команде.

Руслан Степанюк и Роман Гончаренко - это игроки, которые на уровне УПЛ себя зарекомендовали именно в Вересе. У местных болельщиков остались только хорошие воспоминания об их игре. И для них это возвращение является очень эмоциональным. Им есть, что доказывать: и себе, и болельщикам. Руслан Степанюк - это авторитет в раздевалке, который может быть примером для молодежи. От Романа Гончаренко мы ожидаем больше стабильности и надежности в обороне, а также меньшего количества пропущенных мячей.

Мы хотим всю центральную ось усилить. Ищем игроков в опорную зону, правого защитника и крайних нападающих.

- О молодежи в основе и команде "Верес-Изотоп-2":

- Это очень важный проект. Попасть из юношеской команды сразу в первую - способны единицы. Поэтому, имея академию и создав вторую команду - мы надеемся, что эта вертикаль воспитания молодых футболистов заработает эффективнее. И в Вересе будут появляться свои молодые игроки. Действительно конкурентные с перспективами карьерного роста. У нас уже было много хороших дебютов в течение последних полутора лет. Но, как я уже говорил, существует очень большая разница между юношеским чемпионатом и УПЛ. Важны опыт и терпение молодых футболистов. Никто им просто так место в команде не отдаст. Юношеская команда - это развитие. Первая команда - это еще и результат на табло.

- О старте сборов:

- 25-го июня команда собирается в Ровно и проходит медосмотр. 26-го и 27-го июня - запланированы одноразовые тренировки. С 28-го июня начинаем занятия в режиме двух тренировок в день. Затем в июле у нас запланированы еще два десятидневных тренировочных цикла.

- О задачах на сезон:

- Мы должны стать сильнее и точно не бороться в зоне переходных матчей. Главный наш критерий - присутствие болельщиков на трибунах, посещаемость домашних матчей. Без болельщиков мы не смогли бы остаться в УПЛ в прошлом сезоне.