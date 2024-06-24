Официально: Бескоровайный выбыл надолго - игрок повредил "кресты"

Пресс-служба "Полесья" официально подтвердила информацию, что новичок команды, экс-защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный получил серьёзную травму.

Защитник получил серьезную травму крестообразной связки в игровом эпизоде во время одного из упражнений. Сейчас игрок уже прошел все необходимые медицинские обследования и начинает восстановление.

Обычно восстановление после подобных повреждений требует как минимум полгода.

Новичок "Полесья" выступал в "Кривбассе" с января 2023 года (38 матчей). До этого он выступал в литовских, казахстанских и словацких клубах.

"Волки" заплатили за переход футболиста 600 тысяч евро. Это один из самых дорогих трансферов украинцев в истории команды.