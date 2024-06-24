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Официально: Бескоровайный выбыл надолго - игрок повредил "кресты"

Премьер-лига

Официальная информация от Полесья

Официально: Бескоровайный выбыл надолго - игрок повредил "кресты"

polissyafc.com

Новина українською

Пресс-служба "Полесья" официально подтвердила информацию, что новичок команды, экс-защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный получил серьёзную травму.

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Защитник получил серьезную травму крестообразной связки в игровом эпизоде во время одного из упражнений. Сейчас игрок уже прошел все необходимые медицинские обследования и начинает восстановление.

Обычно восстановление после подобных повреждений требует как минимум полгода.

Новичок "Полесья" выступал в "Кривбассе" с января 2023 года (38 матчей). До этого он выступал в литовских, казахстанских и словацких клубах.

"Волки" заплатили за переход футболиста 600 тысяч евро. Это один из самых дорогих трансферов украинцев в истории команды.

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Полесье (Житомир) Даниил Бескоровайный
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.06.2024 в 20:44
Непруха
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
24.06.2024 в 20:44
Непруха
Ответить
0
0

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