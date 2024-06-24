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Цыганык: Вероятность того, что Днепр-1 может прекратить существование - огромная

Премьер-лига
Обновлено

Вероятность сохранения клуба очень маленькая

Цыганык: Вероятность того, что Днепр-1 может прекратить существование - огромная

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что "Днепр-1" может прекратить свое существование.

"Огромная вероятность того, что клуб может прекратить свое существование. Огромная.

Я не хочу говорить лишнего, но еще есть шанс, что все может повернуться в другую сторону.

Там решение должен принять инвестор, инвестора, и от их решения будет зависеть, что будет дальше.

Не буду спешить, возьмем неделю паузу, думаю, до 1 июля уже все решится, почле чего я смогу уже рассказать всю эту историю.

Еще есть шанс, что клуб продолжит существование, но он очень и очень маленький", - рассказал Цыганык.

Напомним, что ранее инсайдер Игорь Бурбас заявлял, что клуб распадается из-за недостатка финансирования. В "Днепре-1" серьёзные задолженности перед игроками, которые массово покидают команду.

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Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
24.06.2024 в 20:42
Я не фан Дніпра , але їздив колись на фінал ЛЄ у Варшаву. Сумно коли самобутні клуби розвалюються. Місто заслуговує на свою міцну команду
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Комментарии 2
Будєм разбіратся (Київ)
24.06.2024 в 20:42
Я не фан Дніпра , але їздив колись на фінал ЛЄ у Варшаву. Сумно коли самобутні клуби розвалюються. Місто заслуговує на свою міцну команду
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0
0
Gican85 (Киев)
24.06.2024 в 20:27
Потеря- потерь
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