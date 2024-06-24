Цыганык: Вероятность того, что Днепр-1 может прекратить существование - огромная

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что " Днепр-1 " может прекратить свое существование.

"Огромная вероятность того, что клуб может прекратить свое существование. Огромная.

Я не хочу говорить лишнего, но еще есть шанс, что все может повернуться в другую сторону.

Там решение должен принять инвестор, инвестора, и от их решения будет зависеть, что будет дальше.

Не буду спешить, возьмем неделю паузу, думаю, до 1 июля уже все решится, почле чего я смогу уже рассказать всю эту историю.

Еще есть шанс, что клуб продолжит существование, но он очень и очень маленький", - рассказал Цыганык.