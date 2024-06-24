Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Вероятность того, что Днепр-1 может прекратить существование - огромная
Вероятность сохранения клуба очень маленькая
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что "
"Огромная вероятность того, что клуб может прекратить свое существование. Огромная.
Я не хочу говорить лишнего, но еще есть шанс, что все может повернуться в другую сторону.
Там решение должен принять инвестор, инвестора, и от их решения будет зависеть, что будет дальше.
Не буду спешить, возьмем неделю паузу, думаю, до 1 июля уже все решится, почле чего я смогу уже рассказать всю эту историю.
Еще есть шанс, что клуб продолжит существование, но он очень и очень маленький", - рассказал Цыганык.
Напомним, что ранее инсайдер Игорь Бурбас заявлял, что клуб распадается из-за недостатка финансирования. В "Днепре-1" серьёзные задолженности перед игроками, которые массово покидают команду.
Популярное сейчас
- Полесье подписало опытного голкипера Днепра-1
- Агробизнес подписал экс-голкипера Карпат и других клубов УПЛ - он год нигде не играл
- Инсайдер: Ключевой защитник Днепра-1 подписал контракт с клубом из МЛС
- Динамо провело первую тренировку после отпуска: Шовковский привлек 28 футболистов
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Комментарии 2