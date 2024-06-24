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Оболонь продлила контракт с 37-летним Рыбкой
Кипер еще поиграет
Фото: Олександр Приходько
Киевская "
Новое соглашение рассчитано еще на один сезон – до лета 2025 года.
Напомним, что кипер перешел в "Оболонь" в июле 2023-го года свободным агентом. Дебютировал за киевлян 16 сентября того же года в выездном матче против "Шахтера".
Сейчас на счету вратаря 9 матчей в бело-зеленой футболке, в 5 из которых он смог сохранить ворота сухими.
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
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