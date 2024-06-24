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Официально: Винисиус Тобиас вернулся из Реала в Шахтер
Реал так и не выкупил контракт бразильца
Фото: instagram.com/vinicius_04ofc
Правый защитник "
Напомним, что последние два года 20-летний бразилец играл в аренде за вторую команду мадридского "Реала".
Раньше была информация, что "Реал" отказался от выкупа защитника. По данным СМИ, сумма выкупа, прописанная в арендном соглашении, составляет 10 миллионов евро.
Напомним, что Винисиус Тобиас перешел в "Шахтер" зимой 2022 года из бразильского "Интернасьоналя", но пока что не сыграл ни одного официального матча за "горняков". Его контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2026 года.
"Реал" арендовал Тобиаса у "Шахтера" летом 2022, но футболист играл за вторую команду мадридцев. За первую команду бразилец провёл только 1 официальную игру.
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