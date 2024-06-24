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Шахтер прибыл в Словению и начал свой летний сбор. ФОТО
Первый тренировочный день горняков
shakhtar.com
24 июня стартовали летние сборы "
Тренерский штаб и футболисты, за исключением сборников, собрались в словенском Брдо. Именно здесь, на спортивной базе местной сборной, чемпион Украины будет готовиться к официальным матчам нового сезона.
В лагере "горняков" находится 31 футболист, среди которых есть несколько игроков юношеского состава. Сегодня же подопечные Марино Пушича провели первую тренировку: сначала занимались в фитнес-зале, затем переместились на поле, где выполняли беговую работу и прошли тестирование функционального состояния.
Во вторник тренировочная программа дончан продолжится, а вскоре "оранжево-черные" проведут первый спарринг.
Информация о контрольных матчах клуб обещает обнародовать в ближайшее время.
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