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Шахтер прибыл в Словению и начал свой летний сбор. ФОТО

Премьер-лига
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Первый тренировочный день горняков

Шахтер прибыл в Словению и начал свой летний сбор. ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

24 июня стартовали летние сборы "Шахтера", которые продлятся до 28 июля.

Тренерский штаб и футболисты, за исключением сборников, собрались в словенском Брдо. Именно здесь, на спортивной базе местной сборной, чемпион Украины будет готовиться к официальным матчам нового сезона.

В лагере "горняков" находится 31 футболист, среди которых есть несколько игроков юношеского состава. Сегодня же подопечные Марино Пушича провели первую тренировку: сначала занимались в фитнес-зале, затем переместились на поле, где выполняли беговую работу и прошли тестирование функционального состояния.

Во вторник тренировочная программа дончан продолжится, а вскоре "оранжево-черные" проведут первый спарринг.

Информация о контрольных матчах клуб обещает обнародовать в ближайшее время.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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